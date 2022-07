Twee woningen in Huizen blijven gesloten nadat in de nacht van zaterdag een ontploffing plaatsvond. De burgemeester heeft dat woensdag besloten, omdat er volgens de politie nog steeds gevaar dreigt.

De twee woningen blijven nog zeker tien dagen gesloten. Daarna kan de burgemeester de sluiting nog verlengen.

Door de ontploffing aan de Roef in Huizen raakte een woning zwaar beschadigd. Vijf andere huizen werden enige tijd ontruimd. De gemeente zegt dat er "sterke aanwijzingen" zijn dat de explosie te maken heeft met een conflict in het drugsmilieu.

De twee huizen werden voor de explosie al zwaar bewaakt omdat er "een ernstige dreiging" was. Vorige week donderdag werd een 42-jarige man uit Den Haag opgepakt, waarna de beveiligingsmaatregelen werden verminderd. In de nacht van zaterdag op zondag vond vervolgens een ontploffing plaats. De gemeente heeft daarna weer extra veiligheidsmaatregelen genomen.

De 42-jarige man wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij de dreiging rondom woningen in Huizen, Nieuwegein en Hoef en Haag (gemeente Vijfheerenlanden). Ook denkt de politie dat hij betrokken is geweest bij eerdere ontploffingen in Hoef en Haag en Tienhoven. De politie denkt dat deze incidenten en die in Huizen met elkaar samenhangen.