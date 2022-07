De 39-jarige persfotograaf Niels W. is woensdag door de rechtbank in zijn woonplaats Dordrecht veroordeeld tot twaalf jaar celstraf. Het Openbaar Ministerie (OM) had eerder twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist, maar de rechters zagen volledig af van het opleggen van tbs.

De dader schoot op 25 augustus een Poolse man en twee agenten neer met een afgepakt dienstwapen van een van de politiemensen. Die waren afgekomen op een overlastmelding van de verwarde W. die in de omliggende straten tegen auto's en huizen had geschopt. Later was hij in de De La Reystraat in de wagen van de Pool gaan zitten.

Toen de agent hem uit deze auto wilden trekken, ontstond een worsteling en wist Niels W. het dienstwapen uit de holster te trekken. Daarna schoot W. in het rond en raakte hij de drie mannen. De Pool raakte door een kogel in zijn rug bijna volledig verlamd.

Volgens de rechters werd deze man, net als de twee agenten ervoor, geraakt door een kogel die was afgevuurd door W. Die moet het slachtoffer daarom ruim 284.000 euro schadevergoeding betalen. De twee agenten kregen 35.000 en bijna 14.000 euro toegewezen.

Geen tbs voor Niels W.

Deskundigen adviseerden eerder om W. tbs met voorwaarden op te leggen. Zij stelden een 'psychotische stoornis' vast als gevolg van 'alcohol- en drugsgebruik en een ernstig verstoorde realiteitszin'.

Bij tbs met voorwaarden stelt de wet dat er maximaal vijf jaar cel kan worden opgelegd. In de ogen van het OM zou dat vanwege de ernst van het misdrijf een veel te korte gevangenisstraf zijn. Bij tbs met dwangverpleging maakt de hoogte van de celstraf niet uit.

De rechters maakten een andere keuze door helemaal geen tbs op te leggen en zodoende mee te kunnen gaan met de twaalf jaar celstraf. "Het incident had nog veel ernstiger kunnen aflopen, met doden tot gevolg. Dat valt verdachte zwaar aan te rekenen."

Bij twaalf jaar celstraf kunnen volgens de rechters op een later moment "voorwaarden opnieuw worden overwogen". Het gaat dan om een eventuele vervroegde vrijlating van W. na minimaal tien jaar van zijn straf. De reclassering kan dan eisen dat de Dordtse persfotograaf alsnog behandeling ondergaat. Die liet zelf eerder weten dat hij daaraan wil meewerken.