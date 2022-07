"Het is belangrijker om blinde vlekken bij werkgevers weg te nemen dan sancties op te leggen", vindt minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf. Woensdag ondertekende hij afspraken om stagediscriminatie in het hoger onderwijs te voorkomen. Volgens de onderwijsminister moeten juist de positieve voorbeelden van stagebedrijven worden uitgelicht.

Vandaag ondertekenden de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Wetenschap (SZW) samen met de hogescholen, universiteiten en werkgeversorganisaties mkb-Nederland en vno-ncw een convenant om stagediscriminatie in het hoger onderwijs uit te bannen.

Lector diversiteitsvraagstukken van hogeschool InHolland Machteld de Jong heeft de afspraken opgesteld. De psycholoog en gepromoveerd filosoof is het eens met de stelling van voormalig wetenschapper Dijkgraaf. "Als werkgevers het idee krijgen dat ze gestraft zullen worden als ze de fout ingaan met stagediscriminatie, jaag je ze weg", stelt De Jong.

Mkb-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof zei tijdens de ondertekening dat er "altijd klootzakken" zullen zijn onder werkgevers, die stagiairs voorafgaand of tijdens hun stage blijven discrimineren. Dijkgraaf onderkent dat, maar volgens hem discrimineert het grootste deel van de bedrijven onbewust of uit onwetendheid.

Daarom wil de minister vasthouden aan een aanpak die uitgaat van de goede wil van volgens hem het overgrote deel van de stagebedrijven. "Je kunt op iedere straathoek een politieagent neerzetten, maar het is beter om iedereen de verkeersregels te leren."

Dit hebben de ondertekenaars afgesproken: Stagediscriminatie is een complex vraagstuk is waarbij alle actoren (het onderwijs, het werkveld, de overheid en de studenten), ieder op hun eigen manier, aan zet zijn en gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het tegengaan van stagediscriminatie.

Adequate begeleiding van studenten in het zoeken, vinden en behouden van stageplekken vanuit de context van gelijke kansen.

Een voorlichtingscampagne ontwikkelen voor studenten, docenten en stagebegeleiders.

Regelmatig overleg over de concrete uitwerking van het manifest, de voortgang en de gerealiseerde impact.

Nog geen concrete actiepunten of budget

Het zogenoemde manifest tegen stagediscriminatie loopt van 2022 tot 2026. Het bevat nog geen concrete actiepunten en er is ook geen budget voor vrijgemaakt, geeft Dijkgraaf toe. Ook is Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en racisme (NCDR), niet betrokken bij het manifest.



"De NCDR is de waakhond die ons scherp houdt", zegt Dijkgraaf over de regeringscommissaris. "Ik ben blij dat hij stagediscriminatie op de agenda heeft gezet. Op dat thema heb ik hem hard nodig."

Baldewsingh is positief over de stap van de ondertekenaars. "Dit is echt een ambitieus manifest, met niet alleen aandacht voor voorlichting en begeleiding van studenten, maar ook voor training van onderwijspersoneel, materialen voor curricula en meldprocedures", zegt hij tegen NU.nl. "Daar ben ik blij mee."

'Sommige studenten willen juist zelf kiezen'

Baldewsingh riep in april op om een einde te maken aan het solliciteren voor een stageplek, omdat dat discriminatie in de hand zou werken. Dijkgraaf reageerde in juni op Kamervragen hierover dat het toewijzen van stages niet voor iedere student geschikt is.

"Studentenorganisaties hebben mij aangegeven dat studenten soms juist zelf willen kunnen kiezen", zegt de minister daar nu over. "Een stage kan leiden tot een baan en die doen ze dus het liefst bij een stagebedrijf dat ook daarvoor in aanmerking komt." Wel ziet Dijkgraaf zogenoemd stage-matching als een van de mogelijke middelen tegen stagediscriminatie.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over discriminatie en racisme

'Solliciteren voor stage is vaardigheid voor later'

De Jong van hogeschool InHolland heeft dezelfde signalen ontvangen als Dijkgraaf. Bovendien zien volgens de lector diversiteitsvraagstukken veel studenten het solliciteren voor een stageplek als een belangrijke vaardigheid voor hun latere carrière.

Baldewsingh zegt de verdere uitwerking van de afspraken tussen de verschillende partijen rond stagediscriminatie met grote interesse te volgen: "Wat mij betreft is het tijd om nu door te pakken."