Het provinciehuis in Leeuwarden is woensdagmiddag gesloten vanwege een "serieuze dreiging" die is binnengekomen bij de politie. Dat bevestigt een woordvoerder van de provincie na berichtgeving van de Leeuwarder Courant.

De deuren zijn gesloten, er zitten zo'n 140 tot 150 mensen binnen, schat de woordvoerder. Onder hen zijn Statenleden en journalisten. Zij moeten wegblijven van de ramen en voordeur van het pand. Buiten de voordeur zijn blokken geplaatst.

De straat voor het provinciehuis is ontruimd door de politie. Daar waren "tientallen demonstranten" aanwezig. Volgens een verslaggever van de Leeuwarder Courant gaat het om dertig tot veertig betogers, die inmiddels zijn vertrokken.

Tijdens de protesten tegen het stikstofbeleid de afgelopen weken trokken boeren in meerdere provincies naar het provinciehuis, waar de Provinciale Staten vergaderen. In 2019 blokkeerden boeren de toegang van het provinciehuis in Leeuwarden al eens met tractors.