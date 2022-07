Het provinciehuis in Leeuwarden is woensdagmiddag gesloten vanwege een "serieuze dreiging" die is binnengekomen bij de politie. Dat bevestigt een woordvoerder van de provincie na berichtgeving van de Leeuwarder Courant.

Een woordvoerder van de gemeente meldt dat de protesten bij het provinciehuis zijn gericht tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Volgens commissaris van de koning Arno Brok heeft de politie informatie dat een persoon met een explosief voorwerp onderweg is naar het provinciehuis. De identiteit van die persoon zou bekend zijn bij de autoriteiten, zegt Brok.

De deuren van het gebouw zijn gesloten er zitten zo'n 140 tot 150 mensen binnen, schat de woordvoerder. Onder hen zijn Statenleden, die bezig waren met een vergadering, en journalisten. Zij moeten wegblijven van de ramen en de voordeur van het pand. Buiten de voordeur zijn blokken geplaatst.

De straat voor het provinciehuis is ontruimd door de politie. Daar waren "tientallen demonstranten" aanwezig. Volgens een verslaggever van de Leeuwarder Courant ging het om dertig tot veertig betogers, die inmiddels zijn vertrokken.

De politie meldt dat ze "alle panden rondom de Tweebaksmarkt ontruimd" heeft. Het gebied is afgezet en niet toegankelijk voor publiek. De gemeentewoordvoerder laat weten dat het gemeentehuis, iets verderop in de stad, "gewoon open is".

Tijdens de protesten tegen het stikstofbeleid van de afgelopen weken trokken boeren in meerdere provincies naar het provinciehuis, waar de Provinciale Staten vergaderen. In 2019 blokkeerden boeren de toegang tot het provinciehuis in Leeuwarden al eens met tractors.