Het provinciehuis in Leeuwarden is woensdagmiddag korte tijd gesloten vanwege een "serieuze dreiging" die was binnengekomen bij de politie. Inmiddels is daar geen sprake meer van en is het gemeentehuis en het gebied rond de Tweebaksmarkt, waar het provinciehuis aan staat, weer vrijgegeven, meldt de politie.

Het is nog niet bekend of er iemand is aangehouden. Het onderzoek naar "de aard, achtergrond en herkomst van de melding" gaat nog door, aldus de politie.

Het gebouw met naar schatting 140 tot 150 medewerkers en journalisten erin werd tijdens de dreiging afgesloten en de straat ervoor en alle gebouwen rondom de Tweebaksmarkt werden ontruimd. In het pand was een Statenvergadering bezig toen de dreiging binnenkwam. De vergadering werd voortgezet tijdens de dreiging. Andere werknemers werden samengebracht in een andere veilige ruimte.

Het is nog onduidelijk waar de dreiging vandaan kwam. Volgens de Leeuwarder Courant zou er een bommelding zijn gedaan. Een persoon met een explosief voorwerp zou onderweg zijn geweest naar het provinciehuis en de autoriteiten zouden weten om wie het ging.

Protest tegen stikstofbeleid

Bij het provinciehuis stonden deze ochtend tientallen mensen te demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zij zijn allemaal weer vertrokken. Het is niet bekend of er een link is tussen de dreigende situatie en de demonstratie.

Tijdens de protesten tegen het stikstofbeleid van de afgelopen weken trokken boeren in meerdere provincies naar het provinciehuis, waar de Provinciale Staten vergaderen. In 2019 blokkeerden boeren de toegang tot het provinciehuis in Leeuwarden al eens met tractors. Het is niet bekend of er dit keer ook boeren betrokken zijn bij het protest, of alleen sympathisanten.