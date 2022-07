Volgens het gerechtshof in Den Haag is er sprake van redelijke verdenking dat de Belastingdienst zich schuldig heeft gemaakt aan beroepsmatige discriminatie. Er kan echter niet tot vervolging worden overgegaan vanwege immuniteit van de overheidsinstantie, laat het hof woensdag weten.

Het toeslagenschandaal draait om een hardere, foutieve aanpak van de overheid om fraude aan te pakken, bijvoorbeeld met de kinderopvangtoeslag. Vanaf 2013 werden tienduizenden mensen onterecht door de Belastingdienst bestempeld als fraudeur.

Veel ouders kregen door het toeslagenschandaal (ernstige) financiële problemen. Zeker 1.675 kinderen van toeslagenouders werden uit huis geplaatst. Het kabinet-Rutte III kwam door het schandaal begin dit jaar ten val.

Het Openbaar Ministerie (OM) ging in 2021 al niet over tot vervolging van de fiscus. Volgens de officier van justitie was er geen sprake van "gepleegde strafbare feiten". Ook wees hij op strafrechtelijke immuniteit van de Belastingdienst.

Gedupeerden wilden fiscus alsnog aansprakelijk stellen

Dat leidde tot woede onder een aantal gedupeerden. Zij wilden de fiscus alsnog aansprakelijk stellen voor knevelarij, beroepsmatige discriminatie en dwang door misbruik van gezag. Daarop spanden zij een artikel 12-procedure aan om dit alsnog gedaan te krijgen.

Het hof erkent dat de gedupeerden enorm zijn geraakt door het toeslagenschandaal, maar ziet net als het OM geen juridische grond voor vervolging. Zo erkent het hof dat er een "redelijke verdenking" is dat de fiscus zich schuldig heeft gemaakt aan beroepsmatige discriminatie, maar is vervolging niet mogelijk door de strafrechtelijke immuniteit.

Voor knevelarij, dwang door misbruik van gezag en andere lasterlijke aanklachten zijn onvoldoende aanknopingspunten, oordeelt het hof.

Uitspraak staat los van aangifte tegen ambtenaren

De beslissing staat los van de procedure die is aangespannen door advocaat Anis Boumanjal. De raadsman laat aan NU.nl weten dat deze beslissing van het hof was te voorzien.

"Bij het doen van aangifte namens mijn cliënten is daarop geanticipeerd", aldus Boumanjal. De advocaat legt uit dat hij zich richt op individuele ambtenaren binnen de Belastingdienst.

"Uit verscheidene e-mails kan worden opgemaakt dat deze medewerkers moedwillig handelden en niet per se in het algemeen belang. In dat geval genieten de ambtenaren geen immuniteit, zo stelt het Hof ook in zijn uitspraak." Volgens de raadsman is dat een wezenlijk verschil.

"Het wachten is dan ook nog altijd op een definitieve beslissing op onze aangifte. De uitspraak van het Hof heeft de deur nog niet dichtgegooid, integendeel."