De 44-jarige "eigenaar van een goedlopend Amsterdams kledingmerk" is aangehouden in een drugsonderzoek, meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag. De man wordt verdacht van witwassen en drugshandel.

Om wie het gaat, wil justitie niet zeggen. Ook de naam van het kledingmerk wil het OM niet prijsgeven, omdat deze "herleidbaar is tot een persoon". Volgens Het Parool gaat het om Domenico G., eigenaar van My Brand. Dat kledingmerk werd in 2009 opgericht.

De recherche doorzocht vorige maand de woning van de verdachte in Purmerend. In het huis werden 228.000 euro aan cash en een vuurwapen aangetroffen en in beslag genomen, aldus het OM. Daarnaast is een verzameling luxegoederen in beslag genomen, waaronder een klassieke auto en horloges.

Tijdens de doorzoeking verbleef de verdachte in het buitenland, zegt het OM. Hij heeft zich op 6 juli gemeld bij een Amsterdams politiebureau en is daar aangehouden. De man is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en veertien dagen in bewaring gesteld. Het onderzoek duurt voort, justitie sluit meer aanhoudingen niet uit.