De Belastingdienst wist begin 2019 al dat op niet-Nederlandse afkomst werd geselecteerd in fraudeonderzoeken bij de kinderopvangtoeslag. Dat meldt Nieuwsuur woensdag. De dienst bleef ondanks vragen uit de Tweede Kamer en de media ruim een jaar ontkennen dat er sprake was van etnisch profileren.

E-mails die het oordeel over het handelen van de Belastingdienst onderbouwen, zijn terug te vinden in honderden nieuwe documenten over het toeslagenschandaal. Die werden vorige week vrijgegeven na een beroep op de Wet open overheid door RTL Nieuws en Trouw.

Ambtenaren concluderen in de e-mails dat er geselecteerd is op afkomst. Ze vermoeden dan al dat dit op grotere schaal speelt dan in de media wordt gemeld.

Kamerlid Pieter Omtzigt, die als een van de eersten het toeslagenschandaal aan de kaak stelde, noemt de nieuwe informatie over de Belastingdienst schokkend. "Je ziet dus in deze hele stapel documenten dat men constant niet de waarheid vertelt aan de Kamer. Gewoon vertellen aan de Kamer wat er aan de hand is, wordt niet als een optie gezien."