Een Russische militair die zich als Fin probeerde in te schrijven voor de Nijmeegse Vierdaagse mag definitief niet meedoen aan het wandelevenement. De organisatie blijft bij het besluit om Russische militairen dit jaar te weren vanwege de oorlog in Oekraïne.

De man deed volgens het AD al jaren mee aan de Vierdaagse en schreef zich steeds in als inwoner van een Russisch dorp in de buurt van Sint-Petersburg. Dit jaar deed hij dat met een adres in Finland en gebruikte hij een Fins mailadres.

Hij liep tegen de lamp toen hij zich net als andere jaren wilde inschrijven voor een verblijf op Kamp Heumensoord, waar alle deelnemende militairen logeren tijdens de Vierdaagse. Dat wilde de kamporganisatie niet, omdat ze hem herkende als Russische militair. Dat ligt gevoelig, omdat Rusland inmiddels bijna vijf maanden geleden Oekraïne binnenviel.

De Russische luitenant vroeg de organisatie van de Vierdaagse een uitzondering te maken, omdat hij vond dat hij niets aan de oorlog kon doen. De organisatie wil echter niet dat de man in een Russisch militair uniform meedoet.

De marsleiding volgt daarmee de richtlijnen van nationale sportkoepel NOC*NSF. Die schrijven voor dat individuele sporters uit Rusland welkom zijn bij Nederlandse sportevenementen, maar niet hun land mogen vertegenwoordigen. De man had wel mogen meedoen als Russisch burger, maar dat weigerde hij. Zijn inschrijfgeld heeft hij inmiddels teruggekregen.

De Vierdaagse begon in 1909 als militaire mars. Het is nog altijd een traditie dat er elk jaar Nederlandse en buitenlandse militairen meedoen. Alle militairen lopen vier dagen lang elke dag 40 kilometer, terwijl ze 10 kilo aan bepakking dragen.