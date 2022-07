De gemeente Utrecht reserveert vanaf 1 augustus alle sociale huurwoningen die vrijkomen in de stad voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning die wachten op een huis. Dat meldt de Volkskrant woensdag. De stad hoopt dat deze stap een voorbeeld is voor andere gemeenten, zegt wethouder Dennis de Vries (Wonen).

Door de maatregel verwacht Utrecht dat bijna alle 490 statushouders die nu in de stad wachten op een sociale huurwoning huisvesting krijgen. Zo kan de stad aan zijn wettelijke taakstelling voor de huisvesting van statushouders voor dit jaar voldoen. Bovendien wordt de achterstand van vorig jaar ingehaald.

In de normale situatie gaat 70 procent van de vrijkomende corporatiewoningen naar reguliere woningzoekenden en 30 procent naar bijzondere of kwetsbare doelgroepen, waaronder statushouders.

Utrecht stapt hier dus van af, met uitzondering van zeer dringende gevallen. Volgens de gemeente is Utrecht de eerste stad die voor deze oplossing kiest.

"We kiezen voor de korte klap", zegt wethouder Rachel Streefland (Asiel en Integratie). "Het doet even zeer, maar daarna kunnen we snel weer overgaan naar normaal." Bovendien bouwt Utrecht vanaf 2023 2.500 tijdelijke sociale huurwoningen.

Wachttijd voor huurwoning in Utrecht elf jaar

Utrecht heeft een groot tekort aan beschikbare sociale huurwoningen. De stad kent een wachttijd van elf jaar om in aanmerking te komen voor een van de ruim 46.000 sociale huurwoningen.

In Nederland wachten volgens de Volkskrant ruim veertienduizend statushouders soms al jaren in asielzoekerscentra (azc's) op huisvesting. Ze bezetten ongeveer een derde van de totale opvangcapaciteit. Daardoor loopt de opvang vast en moeten vluchtelingen in het aanmeldcentrum in Ter Apel regelmatig op stoelen of buiten slapen.