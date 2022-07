De dag begint bijna overal tamelijk bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Ondanks dit grauwe begin van de dag is het wel direct warm, de temperatuur ligt al vroeg boven de 20 graden.

Naarmate de dag vordert, ontstaan er aanzienlijke verschillen in temperatuur. Vanuit het noordwesten gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. In het zuiden van het land stijgt de temperatuur naar 26 tot 27 graden, maar in het noorden blijft het kwik steken op 20 tot 23 graden.

Daarna koelt het sterk af; later op de avond ligt de temperatuur rond de 14 graden.