De rechtbank in Alkmaar heeft voormalig handbaltrainer Othman F. dinsdag veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens het seksueel misbruik van zes jonge pupillen en het maken en het bezit van kinderporno. Van de straf is een jaar voorwaardelijk, zoals het Openbaar Ministerie (OM) had geëist.

De rechtbank oordeelde hard over de 73-jarige keepertrainer F., die jarenlang "misbruik maakte van zijn machtspositie, de status die hij in de ogen van de meisjes had en hun gevoel dat ze afhankelijk van hem waren voor de verdere ontwikkeling van hun carrière in de handbalsport".

De verklaring van F. dat een van hen zelf het initiatief zou hebben genomen, zich voor zijn ogen zou hebben uitgekleed en hem zou hebben uitgedaagd, noemde de rechtbank "onthutsend".

F. werd in februari vorig jaar opgepakt nadat een van de handbalsters, destijds veertien jaar, een vriendin een bericht had gestuurd. Dat bericht kwam zo verontrustend over, dat zij direct de ouders van het slachtoffer waarschuwde. Niet veel later stond de politie in de gymzaal waar het meisje privétraining kreeg. Zij klapte vrijwel onmiddellijk uit de school over F.

Trainen met ontbloot bovenlijf

Later meldden andere pupillen van de keepertrainer zich met vergelijkbare beschuldigingen. Zij zeiden door hun trainer te zijn betast: over de kleding, onder de kleding, op de borsten, buik, liezen, benen en in de schaamstreek.

Ook vertelde een van de slachtoffers dat ze met ontbloot bovenlichaam had moeten trainen. Twee jonge handbalsters zeiden door hem te zijn gepenetreerd met zijn vingers. Een moest haar vagina door F. laten fotograferen. Alle meisjes waren tussen de elf en vijftien jaar.

Voor de rechtbank vormden de vele overeenkomsten in de verklaringen van de meisjes een belangrijke grondslag voor het bewijs tegen F. Die zei dat het aanraken te maken had met zijn trainingsmethode. "Ze wilden naar de top en moesten weerbaar zijn, niet bang zijn voor de bal."

Hij gaf zijn pupillen spierspanningstraining. Ook drukte hij hard op hun lichamen en kneep ze in hun borsten en de schaamstreek, naar eigen zeggen om hun pijngrens te verhogen.

'Geen enkel blijk van empathie'

Hoewel hij zijn manier van doen achteraf "verkeerd" noemde en hij zei zich te schamen, verweet de rechtbank hem dat hij niet heeft ingezien hoe verwerpelijk zijn handelen was. Ook rekende de rechtbank het hem aan dat hij "geen enkel blijk van enige empathie" voor de slachtoffers heeft getoond.

F. moet de meisjes tezamen bijna 80.000 euro schadevergoeding betalen.