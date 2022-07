In grondwater op het terrein van staalfabrikant Tata Steel is onlangs de giftige en kankerverwekkende stof chroom-6 aangetroffen, meldt de Volkskrant dinsdag. Omdat de stof 5 meter diep in de grond zit en ter plaatse geen drinkwater wordt gewonnen, is er volgens de GGD geen gezondheidsrisico.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakte de vondst vrijdag bekend. De toezichthouder heeft Tata Steel opdracht gegeven de omvang en herkomst van de verontreiniging zo snel mogelijk te onderzoeken.

Tata Steel ligt al jaren onder vuur omdat het bedrijf met ongeveer tienduizend personeelsleden en een oppervlakte van vijftienhonderd voetbalvelden een grote vervuiler is. De producent van zo'n 7 miljoen ton staal per jaar is de grootste CO2-uitstoter van Nederland.

Een ander probleem rond Tata Steel is de uitstoot van giftige stoffen. Die stoffen dwarrelen neer in de woonplaatsen rondom de fabriek. Dat is vooral in Heemskerk, Wijk aan Zee, Velsen en IJmuiden het geval. De mensen worden daardoor eerder ziek. Ze hebben bijvoorbeeld een grotere kans op longkanker.