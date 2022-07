Een verpulvering van het nationale hitterecord wordt volgende week niet uitgesloten. In weermodellen kan op het sommige dagen ruim 42 graden worden, maar diezelfde berekeningen houden die dagen ook rekening met 'slechts' 25 graden. De kans dat het écht extreem warm wordt is vooralsnog enorm klein, maar hoe zit dat precies?

Meteoroloog Roosmarijn Knol van Weerplaza ontving deze ochtend de laatste weersverwachtingen. Daaruit blijkt nog altijd dat het na het weekend behoorlijk gaat opwarmen, terwijl het zaterdag en zondag al tropisch warm kan zijn.

De reden voor de opwarming is warme lucht boven Portugal en Spanje. "Die warmte koerst in de loop van de week naar het noorden", legt Knol uit.

Hoeveel warmte naar Nederland komt, is nog niet helemaal duidelijk. Dat hangt volgens Knol mede af van hoeveel warmte zich boven de Zuid-Europese landen zal verzamelen. Het is echter niet de reden waarom meteorologen nog niet met zekerheid kunnen voorspellen of het volgende week écht extreem warm wordt.

Komt de lucht vanuit het noorden of het zuiden?

"Dat heeft te maken met de onzekere verkoelingsfactor", vervolgt Knol. Ze wijst op de aanwezigheid van een hogedrukgebied rondom Nederland. "Als het gebied boven Engeland ligt, komt de wind vanuit het noorden naar Nederland. Die lucht is koeler, mede doordat het boven zeewater moet reizen, waardoor de maximumtemperatuur lager zal uitvallen."

In het extreemste scenario ligt het hogedrukgebied ten zuiden of oosten van Nederland. "Dan ontstaat er een zuidwestelijke wind en kan de warmte ongeremd dichtbij komen", aldus Knol. Met als gevolg dat het zuiden, maar ook centraal gelegen steden rekening moeten houden met temperaturen rond de 42 graden.

Vooral maandag en dinsdag lijken bloedheet te worden

Vooralsnog lijken alleen de maandag en vooral de dinsdag erg warm te worden. Daarna lijkt er volgens Weerplaza een dalende trend te komen, maar ook die weersverwachtingen zijn nog onzeker.

Knol verwacht dit weekend (meer) duidelijkheid te kunnen scheppen over de warmte op maandag en dinsdag. Tot die tijd durft ze geen exacte verwachting te geven. "We kunnen een temperatuur van boven de 40 graden zeker niet afschrijven, maar de kans daarop is enorm klein. Het zou heel bijzonder zijn."

Temperaturen van boven de 40 graden waren lange tijd ondenkbaar in Nederland. Pas drie jaar geleden tikte het kwik voor het eerst een temperatuur daarboven aan. Dat weerrecord, 40,7 graden in de Brabantse gemeente Gilze en Rijen, staat nog altijd. Vóór die week stamde het hitterecord uit 1944, toen het in Warnsveld 38,6 graden werd.