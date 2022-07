De Nederlandse Staat en een Nederlandse bemiddelingsorganisatie voor adoptie hebben eind vorige eeuw onrechtmatig gehandeld in een Sri Lankaanse adoptiezaak, zo heeft het gerechtshof Den Haag dinsdag bepaald. Er kan geen beroep op verjaring gedaan worden in de zaak, die was aangespannen door een vrouw die destijds geadopteerd is.

Het gerechtshof heeft bepaald dat de vrouw een schadevergoeding moet krijgen. De hoogte daarvan moet nog worden vastgesteld.

De vrouw is in 1992 in Sri Lanka geboren en kort daarna door haar Nederlandse adoptieouders geadopteerd. Het lukte haar niet om aan de hand van haar - volgens het gerechtshof summiere - adoptiepapieren haar biologische ouders te vinden.

Na televisie-uitzendingen van onderzoeksprogramma Zembla in 2017 over misstanden bij adoptie uit Sri Lanka heeft de vrouw de Nederlandse Staat en de Nederlandse stichting die bij haar adoptie bemiddelde, aansprakelijk gesteld.

Ze stapte naar de rechtbank, maar die wees de klacht in 2020 af omdat de zaak verjaard zou zijn. De vrouw ging in hoger beroep en kreeg daarin gelijk.

'Als je minderjarig bent, is het moeilijk procederen'

"Dat is omdat de eiser zeer jong was geadopteerd en relatief lang minderjarig was", zegt een rechtbankwoordvoerder tegen NU.nl. "Als je nog geen achttien bent, kun je moeilijk procederen."

Volgens het gerechtshof gaat het in deze zaak "om een zeer ingrijpende gebeurtenis in het leven van een zeer jong kind". Het is voor het eerst dat een dergelijke zaak door een Nederlands gerechtshof in hoger beroep is behandeld, laat de woordvoerder weten.

Verder is het gerechtshof van mening dat de Staat en de Nederlandse stichting hebben gehandeld in strijd met de voor hen geldende verplichtingen. "Ze hebben te zeer vertrouwd op de controle door de Sri Lankaanse autoriteiten. Ze hadden ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid méér kunnen en moeten doen om de onzekerheid bij de betrokkene over haar afkomst en de omstandigheden rond haar adoptie te voorkomen."

Buitenlandse adopties waren ruim een jaar opgeschort

Zogenoemde interlandelijke adopties werden in februari 2021 opgeschort, naar aanleiding van een zeer kritisch rapport. Een commissie die naar het systeem tussen 1967 en 1997 keek, concludeerde dat er te veel misstanden hadden plaatsgevonden en dat die nog steeds voorkomen.

De procedures voor adopties uit het buitenland werden in april van dit jaar hervat. Wel komen er striktere voorwaarden en komt de bemiddeling in handen van één overheidsorganisatie, schreef minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) toen in een brief aan de Tweede Kamer.