Er is plaatselijk dichte mist in het oosten en noordoosten van het land, meldt het KNMI in de nacht van maandag op dinsdag.

Het slechte zicht dat daar het gevolg van is, zorgt voor gevaarlijke rijomstandigheden. Daarom is sinds 3.00 uur code geel van kracht.

Het weeralarm geldt voor Drenthe en Overijssel en is tot zeker 7.00 uur van kracht. Mist kan verraderlijk zijn door plotseling optreden, aldus het weerinstituut.