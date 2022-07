De Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught zegt dat er "geen concrete aanwijzingen" zijn voor verwijtbaar gedrag van haar medewerkers. Dat laat een woordvoerder maandag aan NU.nl weten na berichtgeving van het Brabants Dagblad. De FBI zou de Nederlandse autoriteiten in 2020 hebben gewaarschuwd dat Ridouan T. kon communiceren met de buitenwereld door medewerkers van de EBI om te kopen.

Uit onderzoek van NRC bleek dat de FBI de Nederlandse autoriteiten in december van 2020 al waarschuwde. Dat was nog voordat de neef en advocaat van T., Youssef T., de gevangenis bezocht. T. zou daardoor onder meer met cryptotelefoons hebben kunnen communiceren met de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale.

De EBI-woordvoerder noemt het "zeer relevant" dat informatie zo snel mogelijk met de gevangenis wordt gedeeld. "Als signalen door diensten bij ons gemeld worden, nemen we deze altijd uiterst serieus en handelen we daar ook naar."

Omdat er geen concrete aanwijzingen zijn dat de bewakers zijn omgekocht, is het volgens de woordvoerder kwetsend dat "medewerkers op deze manier in diskrediet gebracht worden. Het doet geen recht aan het werk dat zij dag in dag uit doen."

Het Openbaar Ministerie (OM) liet al aan NRC weten dat de aanwijzingen dat T. met de buitenwereld kon communiceren, zijn onderzocht, maar dat er geen harde bewijzen zijn gevonden.