De politie heeft een 36-jarige man uit Amsterdam aangehouden omdat hij kogels zou hebben geleverd aan John S. Die wordt ervan verdacht in mei twee mensen te hebben doodgeschoten op een zorgboerderij in Alblasserdam. Ook zou S. betrokken zijn bij de dood van een winkelier in Vlissingen.

De verdachte kwam naar voren in het onderzoek van de politie Zeeland-West Brabant. De Amsterdammer zou eind april munitie hebben verkocht aan S.

De politie heeft de man donderdagavond aangehouden in zijn woning in Amsterdam. Daarbij werden ook vuurwapens, munitie, verdovende middelen en een groot geldbedrag in beslag genomen.

De Amsterdammer is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Zijn voorarrest is met nog zeker veertien dagen verlengd.

S. bedreigde vriendin en stuurde mails over motief naar RTL Boulevard

S. opende op 6 mei het vuur op een zorgboerderij. Daarbij vielen twee doden en raakten twee anderen gewond. S. werd kort na de schietpartij opgepakt. Later bleek dat hij ook in verband gebracht kon worden met de dood van een schoenmaker in Vlissingen twee dagen eerder.

Tijdens de eerste inleidende zitting bleek vrijdag dat S. voor het geweld zijn ex-vriendin had bedreigd. Hij stuurde haar een foto met een vuurwapen en een briefje waarin hij haar opdroeg naar een bepaalde plek te komen. De vrouw kreeg op de dag van de dood van de schoenmaker een foto doorgestuurd van het lichaam van de man. S. stuurde ook mails over zijn motief naar RTL Boulevard.