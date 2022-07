Verschillende stichtingen voor kinderen in armoede zien een groeiend aantal aanvragen dit jaar. Dit blijkt uit een rondgang van NU.nl. Het gaat dan om aanvragen voor bijvoorbeeld gratis schoolspullen, een fiets en zwemles. Als deze stijging van het aantal aanvragen doorzet, komen de stichtingen zélf in geldproblemen.

In het eerste half jaar van 2022 kreeg Stichting Leergeld ruim 200.000 hulpaanvragen binnen, laat een woordvoerder weten. "Een forse groei. Dit is een stijging van 39 procent ten opzichte van 2021, en een stijging van 26 procent ten opzichte van precoronajaar 2019."

Stichting Leergeld springt bij voor kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Dit zijn ook gezinnen met één of twee werkende ouders, ziet de stichting. De stichting wil bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen door bijvoorbeeld lidmaatschappen van een scoutingclub, schoolreisjes en sportspullen te financieren. Ook kunnen gezinnen spullen aanvragen, zoals een laptop voor huiswerk.

Stichting Jarige Job, die verjaardagsboxen weggeeft aan kinderen in armoede, ziet dit jaar ook een stijgend aantal aanvragen. In hun verjaardagsbox zit onder meer versiering, traktaties en een cadeau.

"We verwachten dit jaar zo'n 100.000 aanvragen, terwijl dat er vorig jaar nog 80.000 waren", vertelt een woordvoerder. Een stijging van 15 procent dus, waarvan een deel van de extra aanvragen al binnen is. Via andere hulporganisaties zoals voedselbanken hoort de stichting dat er nog meer gezinnen in aantocht zijn.

'Nog nooit zo'n harde stijging meegemaakt'

Ook Stichting Armoedefonds ziet een toename van het aantal aanvragen voor de Schoolspullenpas, nu al drie jaar op rij. Met de pas kunnen kinderen voor vijftig euro spullen kopen zoals een rekenmachine, sportkleding en een rugtas.

Voor het schooljaar 2021-2022 kreeg de stichting 16.290 aanvragen voor de pas. Voor komend jaar ligt het aantal aanvragen zo'n 14 procent hoger. In de afgelopen twee jaar belandden rond de 3.000 à 4.000 kinderen op een wachtlijst, net als dit jaar.

Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp ziet een verdubbeling van het aantal aanvragen sinds de coronapandemie is uitgebroken in het voorjaar van 2020. "We hebben nog nooit zo'n harde stijging meegemaakt", zegt een woordvoerder. De stichting helpt gezinnen aan onder meer aan een gratis kinderfiets en een vakantiepretpakket.

Inflatie raakt ook werkende ouders

Het kan zijn dat mensen in armoede de stichtingen beter kunnen vinden dan voorheen, zeggen de woordvoerders van Jarige Job, Leergeld en Armoedefonds. Maar alle stichtingen benadrukken dat de inflatie en de prijsstijging van energie een rol speelt. "Onze meest voor de hand liggende verklaring is dat steeds meer gezinnen geldzorgen krijgen", zegt de woordvoerder van Stichting Leergeld.

Stichting Leergeld ziet al jarenlang dat geldzorgen ook gezinnen treft met één of twee werkende ouders. De woordvoerder van Jarige Job sluit zich daarbij aan: "We zien veel mensen die eerder nog net rond konden komen. Nu zijn ze een paar tientjes extra in de maand kwijt door hogere energiekosten en die uitgave is net te veel. Die gezinnen kunnen het niet meer bolwerken", verklaart de woordvoerder.

Kinderhulp ziet ook een toename omdat er weer meer mogelijk is na de coronaperiode. Dit jaar krijgt de stichting vooral meer aanvragen voor gratis zwemlessen. "Waarschijnlijk omdat zwemles na de coronatijd eindelijk weer mag", zegt de woordvoerder.

Donateurs houden nu ook de hand op de knip

De toename van aanvragen leidt nog niet overal tot problemen. Zo werft het Armoedefonds steeds meer donateurs om het groeiend aantal aanvragen bij te benen. Bij Jarige Job zijn de inkomsten stabiel, volgens de woordvoerder.

Bij Stichting Leergeld heeft een aantal lokale stichtingen laten weten dat het einde van de financiële middelen in zicht komt als deze stijging doorzet. Het gaat onder meer om Amsterdam, Rotterdam en regio Parkstad in Limburg.

Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp ziet een afname van de donaties van 10 à 15 procent ten opzichte van vorig jaar. "Ook donateurs houden hun hand op de knip omdat hun kosten hoger worden", verklaart de woordvoerder.

De stichting moet creatief omgaan met het beschikbare budget. "We willen de kinderen geen nee verkopen. Deze groep krijgt al zo vaak nee te horen", zegt de woordvoerder. Daarom verlagen ze bijvoorbeeld het budget voor een nieuwe fiets van 150 euro naar 125 euro.

"Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we aan elke aanvraag voldoen." Maar over de toekomst zegt de woordvoerder: "Het ziet er niet goed uit."