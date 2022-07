De tweede supermaan van het jaar is vannacht mogelijk goed te zien door helder weer, meldt Weeronline. In juni was er ook al een supermaan te zien.

Als de maan dichter bij de aarde staat dan normaal en het tegelijkertijd volle maan is, spreken we van een supermaan. De maan lijkt hierdoor 7 procent groter en 14 procent feller in vergelijking met een normale volle maan.

Op woensdag 13 juli staat de supermaan om 20.38 uur het dichtst bij de aarde. De maan komt in Nederland om 22.30 uur op en gaat om 4.21 uur weer onder.

In combinatie met het heldere zomerweer van woensdag is de kans groot dat de maan goed te bewonderen is. De temperatuur ligt woensdagavond tussen de 14 en 18 graden.

De supermaan van woensdag wordt ook wel de supergraanmaan genoemd, vanwege de eerste graansoorten die in deze tijd van het jaar geoogst kunnen worden. De supermaan van de nacht van 14 op 15 juni werd de superaardbeimaan genoemd door de start van het aardbeienseizoen.