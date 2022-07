Een zeer grote brand heeft zondag een distributiecentrum van online supermarkt Picnic aan de Zeearend in Almelo verwoest. Daardoor zullen de komende weken bestellingen van duizenden klanten in de regio worden geannuleerd, meldt een woordvoerder van het bedrijf maandag.

Picnic noemt de situatie "supervervelend voor klanten en medewerkers" en zegt snel op zoek te gaan naar een nieuwe locatie.

Het opzetten van het nieuwe distributiecentrum zal een paar weken duren. In die periode gaat het bedrijf in de regio Almelo dicht en kunnen mensen geen boodschappen bestellen.

De uitslaande brand, die zondagavond ontstond, vond plaats in een lokaal distributiepunt. Vanuit daar worden boodschappen geleverd aan klanten in de omgeving van Almelo. Even na middernacht was de brand onder controle.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Maandag begint een onderzoek naar het voorval.