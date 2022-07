De rechtbank Amsterdam doet donderdag geen uitspraak in de zaak over de moord op Peter R. de Vries. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft nieuwe informatie aangeleverd, die volgens de rechtbank van belang kan zijn voor het uiteindelijke oordeel.

Het gaat om verklaringen van een beschermde getuige, die zou hebben verteld over mogelijke opdrachtgevers van de moord. Hierin zou een link worden gelegd naar de vermeende topcrimineel Ridouan T..

Maandag besprak de rechtbank met de advocaten van de twee verdachten en het OM of deze nieuwe stukken aanleiding gaven om de uitspraak uit te stellen. Tegen Delano G. en Kamil E. is een levenslange gevangenisstraf geëist.

Het OM heeft de nieuwe stukken pas vorige week ontvangen, aldus de officier. Justitie vond het noodzakelijk het pakket aan de rechtbank en de advocaten te sturen, omdat zij zich zelfstandig een oordeel moeten kunnen vormen over de relevantie ervan.

Volgens het OM werpen de nieuwe stukken "geen nieuw licht" op de strafzaak. De advocaten van E. zien in de toegevoegde informatie wel degelijk een nieuw licht. "Dit kan het verschil maken tussen een tijdelijke straf of levenslang."

Volgens de advocaten van E. zou de getuige hebben verteld dat hun cliënt onder druk werd gezet om mee te werken aan de moord. "Anders zou hij zelf worden gedood", zei advocaat Ayse Çimen.

Maanden vertraging

Er zullen nu nieuwe zittingen moeten worden ingepland. Dat zal een regiezitting zijn, die eind oktober moet plaatsvinden, en daarvoor nog een pro forma-zitting. Onduidelijk is wanneer die pro-formazitting zal worden ingepland, maar dit alles zorgt voor een forse vertraging.

"Dit moet een bittere pil zijn voor de nabestaanden", zegt NU.nl-rechtbankverslaggever Joris Peters. "Er komt op korte termijn dus geen duidelijkheid wat betreft een uitspraak."

Verband met proces Marengo

De Vries werd op 6 juli vorig jaar in neergeschoten in Amsterdam en overleed negen dagen later in een ziekenhuis. De Vries was vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, tegen onder anderen Ridouan T.

Vrijwel van meet af aan is aangenomen dat de opdracht voor de moord van T. afkomstig zou zijn. Eerder werden de broer en de advocaat van de kroongetuige vermoord.

Vorige week werd bekend dat er drie nieuwe verdachten zijn aangehouden in het grootscheepse rechercheonderzoek naar de moord op De Vries. Het gaat om de 27-jarige Krystian M., die de beide uitvoerders rechtstreeks zou hebben aangestuurd. Daarnaast zijn - op Curaçao en in Spanje - twee mannen opgepakt die ten tijde van de moordaanslag ter plaatse video's zouden hebben gemaakt, om die op sociale media te verspreiden.