De Nederlandse regering biedt de nabestaanden van de genocide in Srebrenica excuses aan. Dat heeft minister van Defensie Kajsa Ollongren maandag gezegd in een toespraak tijdens de 27e herdenking van de systematische moord op ruim achtduizend Bosnische mannen en jongens.

Ollongren maakte de "diepste excuses" op de begraafplaats in Potocari in Bosnië en Herzegovina. De minister zei het leed van de nabestaanden niet te kunnen wegnemen. "Maar wat we wel kunnen doen, is de herinnering recht in de ogen kijken."

"De afschuwelijke genocide is de schuld van slechts één partij: het Bosnisch-Servische leger. En gelukkig zijn belangrijke verantwoordelijken inmiddels berecht door het Internationale Joegoslaviëtribunaal in Den Haag." Toch vond ze excuses gepast, gezien de gedeelde internationale verantwoordelijkheid van Nederland "voor de situatie waarin dit kon gebeuren".

'Srebrenica' grootste oorlogsmisdaad in Europa sinds WOII

De massamoord in Srebrenica geldt als de grootste oorlogsmisdaad in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Ruim achtduizend Bosnische moslimmannen en -jongens werden vermoord door Bosnisch-Servische troepen.

Het mijnstadje Srebrenica, gelegen in bergachtig gebied, was in 1992 veroverd door de Bosniakken (Bosnische moslims), die het gebruikten als uitvalsbasis voor aanvallen op Servische dorpen. Het inwonertal steeg van 5.000 tot ongeveer 55.000 door vluchtelingen die uit de omgeving naar Srebrenica trokken.

De VN-Veiligheidsraad riep Srebrenica uit tot een gedemilitariseerde 'veilige zone', die beschermd moest worden door een internationale vredesmacht. Maar Serviërs hielden de VN-konvooien met noodhulp buiten en wachtten tot de honger zijn werk deed. Brandstof, voedsel en munitie werden schaars.

Militaire steun bleef uit na Servische aanval

Na een aanval op 3 juli 1995 van de Bosnisch-Servische troepen vielen de VN-observatieposten als dominostenen. De Nederlandse commandant, luitenant-kolonel Thom Karremans, vroeg meerdere keren om NAVO-luchtsteun, maar die verzoeken werden afgewezen. Dutchbat trok zich terug op de basis in Potocari, waar duizenden vluchtelingen uit Srebrenica ook naartoe trokken.

Daar vonden de moorden en verkrachtingen plaats. Mannen en jongens werden nooit meer teruggezien, net als de meeste van hun lotgenoten die probeerden over de bergen te vluchten. Naar schatting 8.500 Bosnische moslims vielen ten prooi aan de ergste genocide in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. De Nederlandse blauwhelmen konden de massamoord door de Bosnisch-Servische troepen niet voorkomen.

Nederland stelde schadevergoedingsregeling in

In 2019 oordeelde de Hoge Raad dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld ten aanzien van een groep van ongeveer 350 mannelijke vluchtelingen die zich op 13 juli 1995 op de compound bevonden. Nederland besloot hierna een schadevergoedingsregeling in te stellen.

Premier Mark Rutte bood in juni honderden Dutchbat-veteranen excuses aan voor de handelwijze van het kabinet rond het drama in Srebrenica. Hij achtte de Nederlandse staat verantwoordelijk voor de omstandigheden waaronder de veteranen werden uitgezonden en "het gebrek aan steun toen Dutchbat III onterecht in het beklaagdenbankje terechtkwam". Voormalig Dutchbat-commandant Thom Karremans noemde die excuses "goed", maar voor hemzelf "nu te laat".

Volgens Ollongren werken nabestaanden van Srebrenica en de Dutchbat-veteranen "met één stem" aan een nationaal monument in Den Haag voor de genocide. In die stad wordt maandag ook stilgestaan bij de massamoord. Daar worden onder meer vijftig namen van slachtoffers voorgelezen, voorafgegaan door een elf kilometer lange vredesmars.

Vredesorganisatie: 'Nu gaan praten met nabestaanden'

Vredesorganisatie PAX noemt de excuses "een positieve eerste stap, maar ontoereikend. De minister verzuimde vandaag specifieke Nederlandse fouten te benoemen. Zulke fouten zijn wel benoemd in talloze getuigenverklaringen van overlevenden en in vele rapporten, en ze zijn ook vastgelegd in twee uitspraken van de Hoge Raad."

PAX ziet de uitspraak van de minister dan ook "hooguit als een welkome eerste stap". De organisatie roept de regering en het parlement op om nu te starten met een reeks gesprekken met overlevenden en nabestaanden.