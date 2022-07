Maandagochtend is het op veel plaatsen bewolkt. In het zuiden schijnt de zon wel al vroeg. In de loop van de dag breekt op meer plaatsen de zon vaker en langer door.

In het noorden wordt het 21 graden. In het zuiden 25, tot lokaal 26 graden. Er waait een zwakke tot hooguit matige noordenwind.

's Avonds en 's nachts is het vrij helder en daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden.

Dinsdag is het zonnig en droog en wordt het 25 graden in het noordwesten tot lokaal 31 in Limburg.

