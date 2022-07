Vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught communiceerde Ridouan T. met de buitenwereld via "gecompromitteerde gevangenisbewaarders". Daarvoor waarschuwde de Amerikaanse FBI de Nederlandse autoriteiten in december 2020, schrijft NRC. Dat is voordat hij bezoek kreeg van zijn neef én advocaat Youssef T. die door het OM gezien werd als boodschapper van Ridouan T.

Volgens de FBI zijn T. "regelmatig middelen ter beschikking gesteld voor ongecontroleerde fysieke en/of elektronische communicatie met derden", schrijft NRC. Zo zou Ridouan T. via cryptotelefoons met de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale hebben gecommuniceerd over vermoedelijke drugsdeals.

De informatie van de FBI bevestigt wat de Nederlandse politie al eerder vaststelde; dat een andere neef van T. had geprobeerd een telefoon de EBI binnen te krijgen door bewakers om te kopen, te chanteren en bedreigen, aldus NRC.

Ondanks de waarschuwing van de FBI en andere aanwijzingen dat T. in de EBI doorging met crimineel handelen, werd Youssef T. in maart 2021 toch toegelaten tot de EBI.

Er waren aanwijzingen dat T. met de buitenwereld kon communiceren, bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) aan NRC. "Dit is onderzocht, maar harde bewijzen of en hoe dat heeft kunnen plaatsvinden heeft dat niet opgeleverd. Daarom was er in maart 2021 onvoldoende juridische grond om zijn nieuwe advocaat te weigeren."

Het Parool meldde vorige week dinsdag dat justitie beschikt over uitvoerige verklaringen van een onbekende getuige die de vermoedelijke uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries in verband brengt met Ridouan T. De nieuwe verklaringen zijn volgens de rechtbank aanleiding om het onderzoek te heropenen.