In een distributiecentrum van online supermarkt Picnic in Almelo heeft zondagavond een grote uitslaande brand gewoed. Het pand aan de Zeearend stond volledig in brand, meldt de brandweer. Iets voor 1.00 uur werd het sein brand meester gegeven.

De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse en vloog met een drone boven het gebouw om een goed beeld te krijgen van de brand. De bluswerkzaamheden richtten zich op het voorkomen dat de brand zou overslaan naar naastgelegen gebouwen.

Tot in de wijde omgeving was te zien dat er veel rook vrijkwam bij de brand. De brandweer waarschuwde omwonenden ramen en deuren gesloten te houden.

Inmiddels is de hoeveelheid rook sterk afgenomen. Het nabijgelegen ziekenhuis heeft volgens de brandweer geen last gehad van de rook.