De gemeente Huizen heeft "sterke aanwijzingen" dat de explosie in de Noord-Hollandse plaats te maken heeft met een conflict in het drugsmilieu. Na de explosie in de nacht van zaterdag op zondag zijn nog meer en intensievere veiligheidsmaatregelen getroffen, maakt de gemeente zondagavond bekend.

Het huis aan de Roef werd, samen met een ander huis, tot voor kort zwaarbeveiligd. Omdat donderdag een 42-jarige man uit Den Haag werd aangehouden, werd de beveiliging afgeschaald. Toch werd de buurt rond 2.00 uur opgeschrikt door een explosie. Daarbij raakte niemand gewond, maar moesten wel vijf huizen worden ontruimd.

"De gebeurtenis van vannacht is onverwacht en heeft geleid tot veel zorgen in de buurt", erkent de gemeente. Daarom zijn er meer en intensievere veiligheidsmaatregelen genomen, zoals cameratoezicht. Die maatregelen blijven nog even van kracht.

Vanwege de dreiging blijven de twee woningen voorlopig gesloten. Een van de bewoners heeft een gebiedsverbod opgelegd gekregen. Volgens de gemeente was dat nodig uit "veiligheidsoverwegingen".