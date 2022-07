32 mensen die zijn opgepakt tijdens de rellen in Rotterdam in november vorig jaar hoeven toch niet voor de rechter te komen. Zij werden die dag gearresteerd omdat ze ondanks een noodbevel toch in het centrum waren, maar nu blijkt dat ze op basis daarvan niet veroordeeld kunnen worden, zo schrijft minister Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Een demonstratie tegen de coronamaatregelen in het centrum van Rotterdam mondde op 19 november 2021 uit in rellen. Daarbij werd veel geweld gebruikt tegen de hulpdiensten. De politie moest daarom gericht schieten op de relschoppers, waardoor vijf mensen gewond raakten.

Tijdens en in de periode na de rellen werden tientallen mensen opgepakt. In totaal zijn 86 strafzaken opgestart, blijkt uit de brief van Yesilgöz-Zegerius.

32 van die zaken moesten worden geseponeerd omdat de tekst van het noodbevel "te ruim omschreven was", schrijft de minister. Met dat noodbevel was het niet langer toegestaan om je zomaar in het centrum van Rotterdam op te houden. De politie mocht de mensen daarop wijzen als er het vermoeden was dat iemand mee wilde doen aan de rellen.

De 32 mensen werden opgepakt omdat ze het noodbevel hebben overtreden door in het gebied te zijn. Ze worden nergens anders van verdacht. Nu blijkt dat deze mensen niet kunnen worden vervolgd, alleen omdat ze in het gebied waren.

De minister laat verder weten dat tot nu toe nog eens 32 zaken wel voor de rechtbank zijn gekomen. In vijf gevallen werden de gedachten vrijgesproken of gedeeltelijk vrijgesproken. De rest kreeg geldboetes, taakstraffen, gevangenisstraffen, jeugddetentie of gebiedsverboden. In elf zaken moet de verdachte nog voor de rechter komen. In de elf overige zaken doet de politie nog onderzoek.