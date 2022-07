Na een relatief fris weekend schakelen we in de nieuwe week over naar een stuk aangenamer weer, meldt Weerplaza zondag. In de zuidelijke regio's is zelfs kans op een regionale hittegolf.

Maandagochtend start op veel plaatsen nog met overwegend veel bewolking. Het is fris maar vrijwel windstil en zo goed als droog. Uit dikkere wolken kan wat motregen vallen, vooral in het noordoosten van het land.

In de loop van de maandag wint de zon vanuit het zuiden steeds meer terrein. De dag eindigt overal met veel zonneschijn. Het wordt 21 tot 25 graden van noord naar zuid, in Limburg kan het 26 graden worden.

Vanaf dinsdag verlopen de dagen droog en overwegend zonnig. Met veel zonuren en weinig wind stijgt de middagtemperatuur. Dinsdag en woensdag is het bijna overal in het land zomers warm met 25 tot 28 graden. In het zuidoosten wordt de tropische waarde van 30 graden gehaald.

Vooral op zondag bloedheet

Donderdag stroomt met een noordelijke wind tijdelijk minder warme lucht over ons land. Toch is het met maxima van 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg volop zomer.

Vrijdag en in het weekend wordt door een zwakke tot matige zuidelijke wind opnieuw zomers warme tot tropische lucht over ons land geblazen. Vooral op zondag 17 juli kan het bloedheet worden met in het midden en zuiden 30 tot 33 graden.

In de noordelijke provincies zal het door een wind vanuit het westen tot noordwesten met maxima van 23 of 24 graden minder warm zijn.

Mogelijk regionale hittegolf in zuidelijke regio's

De zuidelijke regio's, met name Limburg en het oosten van Brabant kunnen zich de komende week opmaken voor een regionale hittegolf. Als de weersverwachting uitkomt, zal daar zondag al sprake van kunnen zijn.

Er staat namelijk een reeks van meer dan vijf zomerse dagen in de verwachting waarvan er drie tropisch (dinsdag, woensdag en zondag) kunnen uitpakken.