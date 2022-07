Bij een schietpartij in de binnenstad van Groningen is zaterdagavond een vijftigjarige man uit Leeuwarden neergeschoten. Hij is uiteindelijk aan zijn verwondingen overleden in het ziekenhuis, meldt de politie zondag.

Twee mannen van 47 en 58 jaar uit Leeuwarden raakten gewond. Het 47-jarige slachtoffer werd eveneens overgebracht naar het ziekenhuis. Of hij nog steeds in het ziekenhuis ligt, kan de politie niet zeggen.

De schietpartij vond zaterdag rond 20.00 uur plaats in de Haddingestraat. De politie gaat ervan uit dat er een conflict voorafging aan het incident. Er zou uiteindelijk meerdere keren zijn geschoten.

Vlak na het incident heeft de politie een 24-jarige man uit Groningen aangehouden. Hij zit in beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

De straat in de binnenstad was zaterdagavond afgesloten voor onderzoek. Een traumahelikopter landde op de Grote Markt voor het verlenen van medische assistentie.

Uit onderzoek moet nog blijken hoe het conflict is ontstaan. De politie zoekt getuigen en bekijkt camerabeelden uit de omgeving.