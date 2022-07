Het weerbeeld is vandaag licht veranderlijk. Er zijn wolken, maar ook zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog.

Lokaal kan er lichte regen vallen, met name in het noordoosten van het land. Vanuit het westen krijgt de zon in de middag en avond wat meer ruimte.

Het wordt vandaag 19 graden op de Wadden tot zo'n 21 of 22 in het zuiden van het land. Er staat een matige noordwestelijke wind, waardoor het iets kouder kan aanvoelen. De wind neemt vanavond af en dan is het op veel plaatsen helder.

