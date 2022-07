Bij een woning aan de Roef in Huizen heeft in de nacht van zaterdag op zondag een explosie plaatsgevonden. Het huis raakte daarbij zwaar beschadigd. Tot voor kort werd de getroffen woning beveiligd door de politie, meldt NH Nieuws.

Bij de explosie raakte niemand gewond. Een aantal omliggende woningen zijn ontruimd omdat niet duidelijk is of het ontploffingsgevaar is geweken. Een woordvoerder van de politie kon niet zeggen om hoeveel woningen het precies gaat.

Een speciale bewakingseenheid van de politie zou de buurt dagenlang hebben beveiligd, aldus NH Nieuws. De politie was aanwezig met automatische wapens en gepantserde wagens. De eenheid zou niet meer aanwezig zijn geweest toen de ontploffing plaatsvond.

De burgemeester van Huizen heeft vorige week besloten de woning uit ernstige veiligheidsoverwegingen te sluiten. Het is niet bekend om wat voor dreiging het gaat. Ook een tegenoverliggende woning zou zijn gesloten, maar dat kan de politie nog niet bevestigen.

De gevel van de getroffen woning heeft volgens de woordvoerder van de politie veel schade opgelopen. De straat is afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet onderzoek.