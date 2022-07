In een flatgebouw in Delft heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie plaatsgevonden. Twee bewoners van de flat, onder wie een kind, raakten daarbij gewond. Het tweetal is ter controle naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

De politie vermoedt dat er sprake is van opzet. Volgens een woordvoerder van de politie hebben getuigen verklaard dat ze twee mannen zagen wegrennen, die ervandoor gingen in een auto. De politie is op zoek naar meer mensen die iets hebben gezien.

De explosie vond rond 3.15 uur plaats aan het Poptahof Zuid. Volgens de woordvoerder ging in of bij de woning een explosief af.

Het gebouw liep daarbij schade op en meerdere ruiten sneuvelden. Omliggende woningen werden korte tijd ontruimd.