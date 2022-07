De agent die dinsdagavond tijdens het boerenprotest in Heerenveen gericht schoot op een tractor, vreesde voor de veiligheid van de medewerkers met wie hij daar optrad, zegt hoofdcommissaris Gery Veldhuis van politie-eenheid Noord-Nederland in NRC. "Ik denk dat het een verkeerde inschatting is geweest."

De zestienjarige bestuurder van de tractor bleef ongedeerd, maar de kogel raakte wel de ruit van de tractor. De schade wordt vergoed, bevestigt Veldhuis in de krant. Omdat de Rijksrecherche het incident nog onderzoekt, wil hij er niet veel over kwijt. De agent die het schot loste "zit er doorheen", aldus Veldhuis.

Tijdens de protesten zijn deze week drie tractors in beslag genomen en de komende tijd wil Veldhuis dat vaker doen, om zo te voorkomen dat de boeren de trekkers inzetten als geweldsmiddel. Hij wijst er op dat de protesten het gevolg zijn van het stikstofbeleid. "Ik constateer dat er op dat beleid geen enkele beweging zit."