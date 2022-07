De brand die vrijdagavond uitbrak in een berg metaalschroot bij een recyclebedrijf in het Amsterdamse Westelijk Havengebied is kort na middernacht geblust.

De brandweer adviseert omwonenden om deuren en ramen te sluiten, de ventilatie uit te zetten, de rook te vermijden en niet naar de de Kwadrantweg, de locatie van de brand, te komen. Vanwege de ernstige rookontwikkeling was er rond 21.10 uur een NL-alert verstuurd.

Nadat de brand rond 19.45 uur was uitgebroken, rukte de brandweer uit met wagens en een blusboot. Op verschillende plekken in en buiten de stad was de rook goed te zien.

De brandweer liet eerder op de avond weten "met man en macht" aan het blussen te zijn. Er zijn geen gevaarlijk stoffen gemeten, al is rook volgens een woordvoerder van de brandweer altijd schadelijk.