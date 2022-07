De man die wordt verdacht van het doodschieten van twee mensen op een zorgboerderij in Alblasserdam en van een man in Vlissingen, heeft een paar dagen daarvoor een ex-vriendin bedreigd. John S. stuurde haar begin mei een foto met een vuurwapen en een briefje waarop hij haar opdroeg naar een bepaalde plek te komen. Dat bleek vrijdag tijdens een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen S.

De vrouw kreeg dit bericht op 3 mei en lichtte vervolgens direct de politie in. Op 4 mei, de dag dat S. een zestigjarige schoenmaker in Vlissingen zou hebben doodgeschoten, kreeg de vrouw weer een foto doorgestuurd. Daarop was het bebloede, vastgebonden lichaam van het slachtoffer te zien met daarop een briefje met de datum 4 mei, de naam van de vrouw en de toevoeging "Fuck You".

De politie kon gericht gaan zoeken naar de uit Oud-Alblas afkomstige S. toen de vrouw hem herkende op camerabeelden. S. en de vrouw hadden kortstondig een relatie toen zij beiden op de zorgboerderij verbleven.

S. bleef onvindbaar tot na de schietpartij op de zorgboerderij, op 6 mei. Daarbij kwamen twee mensen om het leven en raakten twee anderen gewond.

In de dagen tussen de misdrijven in Vlissingen en Alblasserdam verbleef hij in een hotel in Papendrecht. Er zijn meer beelden van S. in het strafdossier, onder meer waarop hij een pruik en handschoenen koopt.

S. stuurde mails over motieven naar RTL Boulevard

S. werd kort na het geweld in Alblasserdam aangehouden. Hij zat op dat moment in een naburig park in kleermakerszit te bellen met een centralist van alarmnummer 112. In dat telefoongesprek heeft hij al iets over zijn motieven losgelaten, aldus de officier. S. zou destijds medicijnen hebben gebruikt. Ook in mails aan het tv-programma RTL Boulevard heeft hij iets over zijn motieven gezegd. De mails gingen eveneens gepaard met foto's van het slachtoffer in Vlissingen.

Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van drie keer moord dan wel doodslag en van twee pogingen daartoe. Ook de bedreiging en verboden wapenbezit staan op de aanklacht.

Een van de centrale vragen in de strafzaak is of S. met vooropgezet plan te werk is gegaan of niet. De andere vraag is of hem zijn daden hem kunnen worden toegerekend. Hij zal worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum, de gedragskundige observatiekliniek van justitie.

S. verscheen vrijdag op uitdrukkelijk advies van zijn advocaat niet op de zitting. De rechtszaal zat vol met nabestaanden van de dodelijke slachtoffers en andere rechtstreeks betrokkenen. De volgende zitting is naar verwachting op 28 september. De rechtbank hoopt de zaak voor het eind van het jaar inhoudelijk te behandelen.