Bij een boerenprotest afgelopen dinsdag in Heerenveen werd door de politie gericht geschoten. Er raakte niemand gewond, maar toch stelt de Rijksrecherche een onderzoek in naar de gang van zaken. Hoe werkt het onderzoek naar het gebruik van geweld door de politie?

De Rijksrecherche doet onderzoek naar functionarissen die in dienst zijn van de overheid. Daar vallen onder meer politieagenten onder, net als bijvoorbeeld ambtenaren die op ministeries werken. De Rijksrecherche onderzoekt ook (vermeende) misdrijven door mensen die in dienst zijn van de overheid als die verband houden met hun werk.

De politie heeft in Nederland de taak om de openbare orde en veiligheid te handhaven. De politie mag geweld gebruiken om dat te doen. Dat geweld moet wel in verhouding staan tot de ernst van de situatie of het misdrijf. Het is de taak van de Rijksrecherche om dat te controleren.

Als een politieagent een dienstwapen gebruikt en daarbij letsel veroorzaakt, doet de Rijksrecherche altijd onderzoek. Er wordt dan gecontroleerd of het wapengebruik van de politie wel terecht is. Ook in het extreme geval dat iemand overlijdt nadat de politie een wapen heeft gebruikt, wordt er altijd onderzoek gedaan. Onder dienstwapens van de politie vallen natuurlijk vuurwapens, maar ook bijvoorbeeld wapenstokken en pepperspray.

Ook overige incidenten waarbij zwaargewonden of dodelijke slachtoffers vallen en de politie als partij betrokken is, worden door de Rijksrecherche onderzocht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan automobilisten die gewond raken na een achtervolging met de politie, vluchtende verdachten die worden aangereden door een politiewagen, of mensen die gewond raken bij een hardhandige arrestatie.

In 2021 deed de Rijksrecherche onderzoek naar 21 gevallen waarbij een politiefunctionaris gebruik maakte van een vuurwapen. Bij deze schietincidenten vielen 2 dodelijke slachtoffers en raakten 25 mensen gewond.

Er kan ook een onderzoek worden ingesteld als politiegeweld geen letsel tot gevolg heeft. De Rijksrecherche kan besluiten tot een onderzoek als het incident grote maatschappelijke invloed kan hebben.

Toen de politie dinsdag in Heerenveen gericht schoot, werden er geen personen geraakt, alleen een tractor. Wel werd een zestienjarige jongen gearresteerd omdat hij met de tractor zou zijn ingereden op agenten. Het Openbaar Ministier verdacht de jongen in eerste instantie verdacht van doodslag, maar besloot om hem niet te vervolgen.

Er raakte dus niemand gewond, maar de Rijksrecherche startte toch een onderzoek naar het vuurwapengebruik van de agenten. Zij schoten op de tractor schoten waar de jongen op dat moment in zat. De agenten vonden dat er sprake was van een "dreigende situatie".

35 Politie schiet gericht bij boerenprotest in Heerenveen

De Rijksrecherche is geen onderdeel van de politie, dus het is niet zo dat de politie zichzelf onderzoekt. Politiewetenschapper Jaap Timmer legde dat in gesprek met NU.nl al eens uit: "De Rijksrecherche is een opsporingsinstantie die niet bij de politieorganisatie hoort. Ze werkt daar echt compleet onafhankelijk van. De Rijksrecherche is ondergebracht bij het Openbaar Ministerie en werkt daar ook in opdracht van."

Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft de kwaliteit en onpartijdigheid van de Rijksrecherche altijd erkend. Als een slachtoffer of nabestaande het niet eens is met de conclusies van de Rijksrecherche, kan die via het gerechtshof proberen de agent(en) alsnog te laten vervolgen.

Wanneer agenten gebruik maken van hun wapen, moeten ze dit melden bij hun werkgever. De politie meldt dat vervolgens aan de officier van justitie. Die informeert op zijn beurt de Rijksrecherche. Er wordt een onderzoeksteam geformeerd, geleid door een coördinator.

De Rijksrecherche kijkt in het onderzoek naar de volledige gang van zaken rond het incident. Zo worden betrokken politieagenten binnen 24 uur gehoord over het incident. Ook andere betrokkenen worden verhoord. Medewerkers van het onderzoek mogen geen directe relatie hebben met betrokkenen, zoals een liefdesrelatie of een familieband.

Voor het reconstrueren van het incident kan ook gebruik gemaakt worden van foto's, videobeelden en de resultaten van het forensisch onderzoek. Soms wordt een incident ook nagespeeld. Daar zijn altijd alle betrokken partijen bij aanwezig, zoals de rechter-commissaris, de officier van justitie, advocaten en onafhankelijke deskundigen.

Als het onderzoek is afgerond, wordt het volledige rapport opgestuurd naar de hoofdofficier van justitie. Die laat zich ook nog adviseren door de Adviescommissie vuurwapengeweld politie, maar dat advies is niet bindend. De hoofdofficier van justitie bepaalt uiteindelijk of het geweld rechtmatig is en of er een zaak komt.