De grote duinbrand die vrijdag woedde in Wassenaar, is grotendeels onder controle. Er zijn geen vlammen meer zichtbaar, meldt de brandweer op Twitter. De brand woedde naar schatting in een gebied van zo'n 800 vierkante meter.

De brandweer rukte vrijdag massaal uit voor de duinbrand die vlak bij pretpark Duinrell ontstond. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, werd het pretpark daarbij niet (en ook niet deels) ontruimd. De brandweer gebruikte wel het terrein van Duinrell om bij de brand te komen.

Volgens een woordvoerder van het pretpark woedde de brand op ongeveer 1 kilometer afstand van het park. Het attractiepark, het Tikibad en het vakantiepark konden gewoon openblijven.

De brandweer heeft meerdere bluswagens richting de duinen gestuurd. Ook ging er een brandweerdrone die kant op om de vlammen vanuit de lucht in de gaten te houden. De eerste melding van de brand kwam rond 12.15 uur binnen. Rond 12.30 uur schaalde de brandweer op tot zeer grote brand.

Duinrell ligt in het bebost duingebied aan de rand van Wassenaar, zo'n 10 kilometer ten noordoosten van Den Haag. Het pretpark ligt ook bij natuurgebied Meijendel, een onderdeel van Nationaal Park Hollandse Duinen. Vanwege de droogte van de afgelopen weken kan een brand in de duinen zich snel uitbreiden.