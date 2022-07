De brandweer is vrijdagmiddag massaal uitgerukt voor een duinbrand in Wassenaar, vlak bij pretpark Duinrell. In tegenstelling tot onze eerdere berichtgeving, wordt het pretpark niet (en ook niet deels) ontruimd. Wel gebruikt de brandweer het terrein van het vakantiepark van Duinrell om bij de brand te komen, zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Brandweer Haaglanden meldde in eerste instantie dat Duinrell gedeeltelijk ontruimd werd vanwege de brand. Dat bleek niet te kloppen. Een woordvoerder van Duinrell vertelde dat er geen sprake is (geweest) van een ontruiming. Even later meldde ook de brandweer zelf dat in tegenstelling tot eerdere berichtgeving geen sprake is van een ontruiming.

Volgens de woordvoerder van het pretpark woedt de brand ongeveer 1 kilometer vanaf Duinrell. Het attractiepark, het Tikibad en het vakantiepark kunnen gewoon openblijven. Het enige wat bezoekers van de brand merken, is dat er brandweerwagens over het campingterrein rijden. Ook bij de ingang van het park staan veel brandweervoertuigen. Verder hebben bezoekers ook geen last van rook, omdat de wind gunstig staat.

De brandweer heeft meerdere bluswagens richting de duinen gestuurd. Ook gaat er een brandweerdrone die kant op om de vlammen vanuit de lucht in de gaten te houden. De eerste melding van de brand kwam rond 12.15 uur binnen. Rond 12.30 uur schaalde de brandweer op tot zeer grote brand.

Duinrell ligt in het bebost duingebied aan de rand van Wassenaar, zo'n 10 kilometer ten noordoosten van Den Haag. Het pretpark ligt ook bij natuurgebied Meijendel, een onderdeel van Nationaal Park Hollandse Duinen. Vanwege de droogte van de afgelopen weken kan een brand in de duinen zich snel uitbreiden.