De zon zal dit weekend vaak schuilgaan achter een wolkendek, maar het blijft wel grotendeels droog. De temperatuur is vrij gematigd, meldt Weerplaza.

Met minima van 11 tot 15 graden is de nacht van vrijdag op zaterdag erg fris. Ook in de ochtend is nog een jas nodig. 's Middags wordt het langs de stranden maximaal 19 graden.

De wind waait overdag in het binnenland meestal matig, rond kracht 3. Langs de stranden staat op zaterdag enige tijd windkracht 5. Zondag wordt er iets minder wind verwacht.

Met de zon erbij, is het toch prettig. De lucht is echter onstabiel. Dat wil zeggen dat een bui kan ontstaan en wolken in de meerderheid zijn.

Zowel zaterdag als zondag is een lokale bui mogelijk. In de avond lijkt het meestal droog te blijven.

Zondag stijgt de luchtdruk later op de dag. Daardoor lossen de wolken vanuit het westen op en is langs de westkust meer ruimte voor de zon.