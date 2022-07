Een 52-jarige man uit Kootwijkerbroek is woensdag aangehouden door de politie vanwege het bedreigen van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). De man reed ruim twee weken geleden in een vrachtwagen met achterop haar naam en die van wijlen Pim Fortuyn en Theo van Gogh. De politie laat weten dat de man komende maand voor de rechter moet verschijnen.

Op de vrachtwagen, die onder meer bij de demonstratie in Stroe rondreed, stond achter de namen van de overleden politicus en filmmaker de sterfdatum geschreven. Bij Van der Wal stonden een kruis en een vraagteken.

Van der Wal deed aangifte vanwege die tekst. De man wordt verdacht van bedreiging en opruiing. Hij is inmiddels vrijgelaten en moet later voor de rechter verschijnen. "Ik ben blij dat men daar actief bovenop zit", zegt Van der Wal in een reactie op de aanhouding. Donderdag kreeg de minister te horen dat iemand is aangehouden.

"Rondom de boerenprotesten spelen de emoties soms hoog op", zegt de politie in een verklaring. "Maar er is een grens. Als meningen en actievoeren omslaan in bedreigingen, dan wordt er opgetreden." De verdachte eigenaar van de vrachtwagen liet eerder via zijn advocaat weten dat hij is geschrokken van alle media-aandacht en middels een gesprek graag zijn excuses wilde aanbieden.

De demonstrerende boeren zijn woedend op de minister vanwege haar stikstofplannen. De uitstoot moet flink worden verminderd om de natuur te verbeteren. Het grootste deel van de uitstoot van stikstof komt voor rekening van boeren.

Nadat Van der Wal haar stikstofplannen had gepresenteerd, trokken tientallen boeren met tractors op 28 juni 's avonds naar haar woonhuis om verhaal te halen. Acht van hen zijn aangehouden.