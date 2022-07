Boeren hebben vrijdagochtend urenlang het distributiecentrum van Jumbo in Woerden geblokkeerd. Er stonden zo'n twintig trekkers voor de ingang van het terrein.

De actie begon volgens de politie rond 3.00 uur. Een paar uur later, omstreeks 8.00 uur, vertrokken de boeren weer na overleg met burgemeester Victor Molkenboer, vertelde hij zelf bij Radio M Utrecht.

Door de blokkade konden vrachtwagens van Jumbo tot ongeveer 8.30 uur niet vertrekken om de winkels te beleveren. "We doen er nu alles aan om de bevoorrading weer volgens planning te laten verlopen. Hierdoor blijven de schappen goed gevuld", laat een woordvoerder weten. In een korte reactie gaat ze inhoudelijk niet in op de actie zelf.

De boeren zijn ontstemd over de stikstofplannen van het kabinet en wilden in gesprek met de directie van Jumbo. De leiding van de supermarktketen ging daar volgens burgemeester Molkenboer niet op in, "omdat ze daar hun eigen kanalen voor hebben", bijvoorbeeld via belangenvereniging LTO. "Dat is jammer, want die boeren willen gehoord worden. En het zou helpen als er een luisterend oor geweest zou zijn."

Noodverordening voor gebied rond distributiecentrum

De sfeer bij de protestactie was gemoedelijk, zei de politie eerder. Het terrein aan de Finse Golf werd maandag en dinsdag ook geblokkeerd door boeren. De actievoerders vertrokken toen uiteindelijk na een ultimatum van de lokale driehoek van gemeente, politie en Openbaar Ministerie.

Inmiddels heeft de burgemeester een noodverordening afgegeven voor het gebied rond het distributiecentrum, meldt het AD. "Demonstreren mag, blokkeren niet", zei Molkenboer daar eerder op vrijdag over. "We kunnen hier niet mee aan de gang blijven."

Bij veel supermarkten in Nederland ontstonden door de boerenprotesten van eerder deze week lege schappen. Vooral de versproducten raakten snel op wanneer winkels niet bevoorraad konden worden. Supermarktkoepel CBL schatte de schade voor de branche al op tientallen miljoenen euro's. Een woordvoerder van de organisatie kon daarover vrijdag geen nieuwe update geven. Ook kon ze nog niet aangeven of de supers de schade kunnen verhalen op de actievoerders en of dit ook gaat gebeuren.