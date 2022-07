Boeren hebben vrijdagochtend opnieuw het distributiecentrum van Jumbo in Woerden geblokkeerd, meldt de politie. Zo'n twintig tractors blokkeren de toegang tot het terrein.

Bij Jumbo was vrijdagochtend niet direct iemand bereikbaar voor commentaar. Over de mogelijke gevolgen van de nieuwe blokkade voor de bevoorrading van winkels is daardoor nog niets bekend.

De sfeer is volgens een politiewoordvoerder gemoedelijk. "We gaan in gesprek en pas als het echt uit de hand dreigt te lopen, grijpen we in."

Volgens de politie begon de blokkade van het distributiecentrum rond 3.00 uur. Burgemeester Victor Molkenboer gaat met de boeren in gesprek.

Het terrein werd maandag en dinsdag ook geblokkeerd door boeren, die ontevreden zijn over de stikstofplannen van het kabinet. De actievoerders vertrokken toen uiteindelijk na een ultimatum van de lokale driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie).

Bij veel supermarkten in Nederland ontstonden eerder deze week lege schappen door de boerenprotesten. Vooral de versproducten raakten snel op toen winkels niet bevoorraad konden worden. Supermarktkoepel CBL schatte de schade voor de branche al op tientallen miljoenen euro's.