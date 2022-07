Vrijdag is er vrij veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt zo'n 19 tot 23 graden.

Eerst wisselen wolkenvelden en de zon elkaar af. De wind komt uit het noordwesten tot westen en is zwak tot matig.

In de middag komt de zon er meer door, vooral in het zuidwesten. De wind neemt iets in kracht toe.

In de nacht naar zaterdag neemt vooral in het noorden van het land de neerslagkans toe. De minima liggen rond 14 graden. In de dagen daarna kunnen we zomers weer verwachten.

