De politie waarschuwde donderdagavond voor gevaarlijke situaties op de A37 in Drenthe. Ter hoogte van Hoogeveen werd de snelweg geblokkeerd, waardoor weggebruikers uitstapten of zelfs omdraaiden. De politie kreeg meerdere meldingen binnen over spookrijders, maar inmiddels is de actie beëindigd en de weg weer vrij.

Op de A37 ter hoogte van Hoogeveen heeft donderdagavond een "protestactie" plaatsgevonden, meldt de politie. Daar stonden meerdere auto's op de weg stil.

Volgens de politie zorgde de actie voor gevaarlijke situaties op de weg, doordat automobilisten omkeerden of uitstapten. Iedereen werd opgeroepen om niet te gaan spookrijden. Op foto's is te zien hoe meerdere voertuigen stilstonden met mensen ernaast.

Een woordvoerder van de politie kan niet met zekerheid zeggen of het boeren zijn die de snelweg blokkeren. Het korps zou ook signalen hebben ontvangen dat andere voertuigen bij de blokkade betrokken zijn.

Boerenactivisten hebben donderdagavond wel kortstondig de snelweg A7 nabij het Friese Tijnje geblokkeerd. In de rijrichting naar Drachten waren alle rijstroken gesloten.

Bij de blokkade op de A7 ontstond ook een bermbrand. Verkeersdeelnemers moesten hun snelheid aanpassen en rekening houden met beperkt zicht door de rook van de brand. Volgens de ANWB ontstond er een file van enkele kilometers. Rond 21.30 uur leek de overlast te zijn opgelost.

Ook in het centrum van Amersfoort werd opnieuw geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Daarbij had één boer een koe meegenomen, tot woede van de lokale fractie van de Partij voor de Dieren. Volgens de partij was de ervaring "zeer stressvol" voor het dier.

De boeren deelden flyers uit en gingen gesprekken aan met het winkelende publiek, schrijft het AD.