De ANWB verwacht dat zwarte zaterdagen dit jaar drukker zijn dan normaal. Dat heeft alles te maken met de problemen op luchthavens, waardoor vermoedelijk meer mensen met de auto op vakantie willen. De verkeersorganisatie verwacht dat reizigers dit jaar vaker én langer in de file staan. "Vakantiegangers doen er eigenlijk beter aan om niet op zaterdagen te reizen."

In Frankrijk zijn dit jaar vijf zaterdagen in juli en augustus aangemerkt als zogeheten zwarte zaterdagen, waarop families massaal vertrekken naar hun vakantiebestemming. Morgen is de eerste zwarte zaterdag van deze zomer.

Een woordvoerder zegt tegen NU.nl dat de ANWB vooral in het zuiden van Frankrijk en de Autoroute du Soleil grote drukte verwacht. Daarnaast kan het in het Frans-Zwitserse grensgebied dit weekend extra druk zijn door de Tour de France.

De woordvoerder benadrukt dat het per reiziger zal verschillen hoelang diegene uiteindelijk in de file staat. "Als je 's ochtends vertrekt, heb je kans dat je precies in het midden van de file belandt. Bij een vertrek later in de avond rijd je waarschijnlijk achter de files aan", aldus de woordvoerder. Hij kan mede daardoor geen concrete verwachting geven over de gemiddelde fileduur.

In verband met de zomerdrukte werd in Oostenrijk overwogen het verkeer via de tunnels en passen op de routes naar Italië en naar Slovenië en Kroatië te doseren, de 'Blockabfertigung'. Door het verkeer gedoseerd op die wegen toe te laten, kunnen ook op de wegen in Duitsland files ontstaan. Dat terwijl er daar op ruim negenhonderd plaatsen aan de weg wordt gewerkt.

De ANWB verwacht dat het vanaf deze vrijdag al drukker op de weg wordt in Nederland, omdat de scholen in de regio Midden hun deuren sluiten. Vanaf het middaguur wordt het dan vooral druk richting de Veluwe, Waddeneilanden en Zuid-Hollandse en Zeeuwse kust, aldus de verkeersorganisatie. De scholenregio Noord volgt een week later, terwijl de regio Zuid op 23 juli de vakantie inluidt.