De man die vorig jaar als eerste in Nederland een kunsthart kreeg, is eind juni overleden, zo meldt het UMC Utrecht. Naar de oorzaak van het overlijden wordt nog onderzoek gedaan.

Het kunsthart werd vorig jaar november door artsen van het UMC Utrecht geplaatst bij een 54-jarige man met zeer ernstig hartfalen. Onduidelijk was toen wat de langetermijneffecten van het kunsthart zouden zijn.

"We zijn aangeslagen maar dankbaar voor de belangrijke bijdrage die hij heeft geleverd aan de ontwikkeling van het kunsthart", aldus UMC Utrecht.

De fabrikant van het kunsthart heeft bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een melding gemaakt van het overlijden van de patiënt, zo bevestigt de inspectie na berichtgeving van het EO-programma Dit is de Kwestie. De ontwikkelaar van het kunsthart is het Franse biomedische bedrijf Carmat. Het gaat om een verplichte melding, aldus de inspectie. Over de inhoudelijke behandeling wil een woordvoerder niets zeggen.

In Nederland is een groot tekort aan donorharten. Volgens de recentste cijfers van de Nederlandse Transplantatie Stichting wachten 132 mensen op een donorhart.

Het UMC Utrecht meldde vorig jaar dat het kunsthart een uitkomst zou kunnen zijn voor patiënten die vanwege hun gezondheid niet kunnen wachten op een harttransplantatie.