Het Openbaar Ministerie (OM) start een onderzoek naar de mensen die voor Lelystad Airport hebben berekend hoeveel stikstof de luchthaven gaat uitstoten. Dat bevestigt een woordvoerder van het Landelijk Parket na berichtgeving van Omroep Flevoland donderdag.

Volgens de regionale omroep wordt onderzocht of er sprake is van kwade opzet bij het opstellen van de cijfers. Daardoor ontstond een te gunstig beeld van de stikstofuitstoot, bleek uit onderzoek dat onder andere het RIVM eerder dit jaar deed.

Vanwege die verkeerde berekeningen verleende minister Christianne van der Wal (Stikstof en Natuur) afgelopen maart geen natuurvergunning. Die heeft het vliegveld nodig om open te mogen gaan. Het besluit over de opening van het vliegveld voor passagiersvluchten is met twee jaar uitgesteld.

Het OM bevestigt dat woensdag is besloten om tot strafrechtelijk onderzoek over te gaan. Hoelang dit zal duren, kan de woordvoerder niet zeggen. "Meestal duren onderzoeken bij ons eerder maanden of jaren dan weken. Soms gaat het snel, soms duurt het drie jaar."

De uitbreiding van Lelystad Airport is al jaren onderwerp van discussie. Met die uitbreiding zou Schiphol ontlast moeten worden.