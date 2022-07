De oorzaak van de crash van een vliegtuigje op 5 juni in het Calandkanaal zal nooit bekend worden, meldt de politie. Bij het ongeval kwamen de 58-jarige Noorse piloot van het vliegtuig en zijn 15-jarige zoon om het leven.

"Het onderzoek is afgerond. Wat het probleem is geweest, is niet meer te achterhalen", aldus een woordvoerder van de politie. "Het vliegtuig was helemaal verfrommeld."

De politie zocht na het ongeval meerdere dagen naar het wrak en de slachtoffers, onder meer met een politiehelikopter en een sonarboot. De slachtoffers werden gevonden in het gebied waar de crash plaatsvond.

In het vliegtuigje zaten een vader en zoon uit de Noorse stad Bergen. Het toestel is vanuit die stad in het zuidwesten van Noorwegen opgestegen en naar Duitsland gevlogen. Daar maakten ze een tussenstop, waarna ze vervolgens naar Frankrijk zouden vliegen. Het toestel stortte echter neer in het Calandkanaal in Rotterdam.